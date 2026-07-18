Od Giorgia Rossija se je poslovilo tudi veliko Slovencev

V množici javnih osebnosti, izvoljenih predstavnikov, pa tudi navadnih občanov, ki so se želeli včeraj še zadnjič posloviti od nedavno preminulega tržaškega občinskega odbornika Giorgia Rossija, je bilo tudi veliko Slovencev in Slovenk.

Med številnimi mestni svetniki, ki so se udeležili Rossijevega pogreba, je bil Stefano Ukmar. Poudaril je, da je tržaški odbornik

s svojim odprtim odnosom pomembno prispeval k razvoju slovenske narodne skupnosti v Italiji. Z njegovo pomočjo so kontovelski jusarji dosegli zgodovinski dogovor o upravljanju skupne lastnine, podpiral je Slofest, pa tudi recimo ŠD Jadran, zamisel o novi telovadnici pri športnem centru Ervatti in zadrugo Skala iz Gropade. »Ostal bo v spominu kot človek brez predsodkov do Slovencev,« je sklenil Ukmar.

Pokojnika sta v mestni hiši med drugimi prvimi občani, ki so med žalno slovesnostjo nosili župansko lento, pokropili tudi zgoniška županja Monica Hrovatin ter repentabrska županja Tanja Kosmina.

Upokojeni direktor občinskega oddelka za naložbe Walter Cossutta, ki je z Rossijem sodeloval v času, ko je ta na tržaški občini vodil resor za naložbe, ga je opisal kot odbornika, ki ni poznal površnosti. Podjetnik Giovanni Lokar je spomnil, da je prav zaradi Rossijevega zaupanja mestu podaril dragoceno zbirko porcelana. Generalni konzul RS Gregor Šuc se ga je spomnil kot prijaznega človeka, s katerim je nazadnje govoril pred nekaj tedni ob predstavitvi slovenske digitalne izdaje revije IES.