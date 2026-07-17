Cesta med Križem in Brojnico spet prevozna

Cesta, ki povezuje Križ z Brojnico, je spet odprta. Dela na podzemnih napeljavah so se zaradi vročinskega vala zavlekla dlje, kot so sprva predvidevali, a glavno je, da je cesta spet prevozna, je ocenil predsednik rajonskega sveta za Zahodni Kras Pavel Vidoni (SSk - Punto Franco).

Cesta za Brojnico je bila zaradi vzdrževalnih del oziroma nadgradenj v režiji komunalnega podjetja AcegasApsAmga zaprta od začetka maja. Delavci so v teku dobrih dveh mesecev uredili vodovodni priključek za namakanje vinogradov ter postavili novo cev za greznico. Pri tem so odpravili tudi nekatere zgodovinske probleme, denimo na zgornjem delu kanalizacije, »ki je vedno delal probleme«, kot je poudaril Vidoni.

Danes popoldne sta Vidoni in Massimiliano Fontanot, ki je pri komunalnemu podjetju pristojen za vodovodno omrežje, po zadnjem ogledu delovišča odprla cesto za promet. Zaenkrat izkope pokriva začasna plast asfalta, predvidoma naj bi cesto v celoti preplastili jeseni, ko se bo zemlja utrdila. V prihodnjih dneh naj bi delavci opravili še nekatera manjša dela, ki pa ne bodo več ovirala prometa.