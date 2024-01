Časov, ko so ljudje komaj čakali na razprodaje, ni več

Čeprav so avtobusi včeraj vozili s prazničnim voznim redom, je mesto živelo kot ob običajnih sobotah. Večina trgovin je bila kljub prazniku odprtih, saj so trgovci upali, da bodo ob začetku razprodaj prepričali marsikaterega kupca, da se ustavi pri njih. Resnici na ljubo včeraj zjutraj ni bilo tako. Tudi nad petkom, prvim dnem uradnih sezonskih razprodaj, trgovci niso bili najbolj navdušeni. Prepričani so, da bi bilo treba celoten sistem sezonskih popustov preurediti. Časov, ko so ljudje komaj čakali na razprodaje in množično navalili na trgovine, ni več, so nam zaposleni v trgovinah v središču mesta ponavljali eden za drugim.

»Tak sistem ni več učinkovit,« je prepričan Davide Drioli, ki upravlja trgovino Trieste Sport City. »Dandanes imamo popuste skozi vse leto, tudi pred božičem. Ne moremo začeti s sezonskimi razprodajami 5. januarja, ko dobimo blago komaj decembra in zunaj ni niti še pritisnil mraz. Razprodaje bi morali zato začeti vsaj februarja,« je potožil Drioli.

»Problem predstavlja celoten sistem, saj velika podjetja že prej začnejo s popusti, a to je moje mnenje, ki imam manjšo trgovino. Mi po vsej verjetnosti nimamo take moči, da bi lahko spreminjali sistem,« je dodal trgovec. Pri prodaji športnih oblačil morajo paziti, kakšne odstotke popustov ponudijo kupcem, če blago znižajo za več kot 40 odstotkov, so na primer že v izgubi. Čevlje, ki jih je dobil šele decembra, zato zaenkrat ponuja znižane le za 10 odstotkov.

Kljub deževnemu jutru se je včeraj po Trstu sprehajalo kar nekaj ljudi, manj jih je obiskovalo trgovine. »Prezgodaj je še, navadno nas obiščejo pozno dopoldne ali popoldne,« so nam pojasnili v trgovini Silvio Rustia. Slabo vreme jih ni motilo. Nasprotno, glede na to, da je bil praznik, so upali, da se meščani niso odločili za izlet in bo zato še kdo obiskal trgovino. »Pri nas smo imeli popuste že od 15. novembra, in sicer pri tkaninah. Ker še ni bilo mraza, nam ostaja veliko debelih jopičev. Tudi te smo sicer prodajali po znižani ceni. Upamo, da jih bomo več prodali prihodnji teden, ko napovedujejo hladnejše vreme,« je izpostavil Cristiano Carabei.

