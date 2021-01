Častno občanstvo »neznanemu vojaku«

Tržaška občinska uprava bo »neznanemu vojaku«, ki so ga pokopali na Oltarju domovine v Rimu, podelila častno občanstvo. Po njem bo tudi poimenovali mestno ulico ali kakšen drugi mestni kraj. Odločitev o tem je na predlog tržaškega župana Roberta Dipiazze v preteklih dneh sprejel občinski odbor, ki je na ta način pristopil k projektu, v sklopu katerega bodo letos obeležili stoletnico groba neznanega vojaka iz prve svetovne vojne, s katerim je poudarjena tudi združitev Italije.

»Ob stoletnici sem prepričano pristopil k projektu, v katerem ima posebno vlogo tudi Trst. V naših krajih so bile najhujše fronte. Trst je bil tudi kraj, kjer je živela Miara Bergamas, mater, ki je izbrala krsto s posmrtnimi ostanki neznanega vojaka, ki so ga nato pokopali v Vittorianu v Rimu,« je zapisal župan in dodal, da bodo ob tej priložnosti organizirali še vrsto drugih pobud.