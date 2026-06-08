Če kozarec vitovske spremlja harmonika, je doživetje popolno

Kje najti boljšo vitovsko kot v sami vasi vitovske? Ko pa kozarec domačega vina spremlja še harmonika, je doživetje še toliko bolj popolno.

Ob drugem prazniku Praprot festival vitovska & harmonika, ki bo v petek in soboto v Praprotu, bodo vrata vaških osmic odprta od 11. ure vse do polnoči, na glavnem trgu bo dobrote ponujala Vaška skupnost Praprot, vsepovsod pa bo slišati živahen zven harmonike. Praznik so prvič priredili lani. Letos je glavni organizator novonastalo društvo Accordion Alpe Adria, so povedali na predstavitvi dvodnevnega festivala, kjer sta včeraj spregovorila predsednica Vaške skupnosti Praprot Pia Cah ter Danijel Lovrečič in Zoran Lupinc iz omenjenega društva, ki povezuje razne narodnosti na področju glasbe in promovira tradicijo, a z inovativnim pristopom. Predstavitev je potekala v Kantejevi kleti v Praprotu.

Poleg krajevnih vinarjev dogodek podpirajo tudi Dežela Furlanija - Julijska krajina, Občina Devin - Nabrežina, Zadružna kraška banka Trst Gorica, pivnica Bunker in podjetje Finzicarta. Predstavitev festivala je popestril nastop harmonikarja Aleksandra Lesarja.

Vabijo številne harmonikarje

Program festivala predvideva več koncertov. V vasi bodo gostovali profesionalni harmonikarji in razne glasbene skupine, na ogled bodo tudi razstavljena glasbila, izdelovalec pa harmonik bo pokazal, kako te nastanejo. Protagonistka letošnjega festivala pa bo harmonika trieštinka, tipično glasbilo, ki so ga izdelovali na Tržaškem. Na sporedu je tudi brezplačen tečaj trieštinke za začetnike. Sicer bo festival posvečen harmoniki v vseh svojih razsežnostih. Organizatorji zato vabijo, naj se ga udeleži čim več harmonikarjev, ki bodo lahko prosto nastopili po vasi.

Harmonike za vse okuse

Vse se bo začelo v petek z odprtjem osmic Gabrovec, Briščak in Zidarich ob 11. uri. V osmici Briščak bo ves dan na ogled razstava »trieštink«, tu bodo postavili tudi razstavo Ženska duša in barva v vezenini v organizaciji SKD Rdeča zvezda. Ob 17. uri bo mogoče obiskati kleti Skerk in Zidarich, ob isti uri se bodo odprle gostinske stojnice vaške skupnosti na trgu in razstava Potovanje v notranjost harmonike z izdelovalcem Orel na dvorišču hiše Skerk. Tu bo tudi uradno odprtje festivala z glasbeno spremljavo, ki bo ob 18.30. Ob 20. uri bo na kmetiji Lupinc koncert istrske ljudske glasbe z glasbeno skupino Zingelci. Prvi dan festivala se bo zaključil na vrtu Residence Gruden ob glasbi furlanskega harmonikarskega orkestra Ensemble Flocco Fiori, ki ga vodi maestro Massimo Pividori.

V soboto ob 11. uri se bodo spet odprle vaške osmice in kleti Skerk ter Zidarich. Ves dan bodo na ogled tudi razstave. Med 11. in 13. uro bo tečaj trieštinke v kleti Residence Gruden, ki ga bo vodil Zoran Lupinc. Predhodno vpisovanje je možno preko QR-kode, ki je na zgibankah s programom festivala. Gostinske stojnice vaške skupnosti bodo odprle ob 16. uri, ob 18. uri bo na vrsti peka (kaj bo točno ponujala, organizatorji niso želeli razkriti, saj gre za presenečenje). Ob 17. uri bo še enkrat možno obiskati klet Zidarich, ob isti uri se bodo začeli prosti nastopi harmonikarjev na Placu.

Na kmetiji Skerk bo ob 20. uri nastopil duo Šavron & Poklar (diatonična harmonika in saksofon), ob 21.30 pa bo na Grudnovem vrtu zaključni koncert s Peter Prohart triom. Gostovala bosta tudi mlada harmonikarja Matevž Perc (diatonična harmonika) in Svit Lešek. Za plačljive obiske vinarskih kleti Zidarich (040 201223, info@zidarich.it) in Skerk (040 9899213, info@skerk.com) je obvezna predhodna rezervacija.