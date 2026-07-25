Na Velikem trgu danes Gorillaz in omejitve

Na Velikem trgu bo konec tedna posebno živahen s koncertoma skupin Gorillaz in Eiffel 65. Današnji koncert britanske skupine se bo začel ob 21.30, a publika bo lahko že v popoldanskih urah zasedla svoje mesto. Blagajna bo odprla ob 16.30 (nekaj vstopnic je še na voljo), ob 17. uri pa bodo najbolj neučakani oboževalci Gorillazov lahko zasedli svoja mesta na Velikem trgu.

Za varen in čimbolj gladek potek je tržaška občina sklenila, da bo danes in v naslednjih dneh veljalo več prometnih omejitev. Za ves promet bodo danes od 13. ure dalje in jutri od 19. ure (okvirno do 3. ure naslednjega dne) zaprli cestišče med Trgom Tommaseom ter Ulico Mercato Vecchio. Zaprta bo tudi Ulica San Carlo, pešci in kolesarji pa ne bodo smeli na kolesarsko stezo ob nabrežju. Do torka ob polnoči bo prepovedano parkiranje za Mestno hišo.

Lokalna policija svetuje, naj vozniki osebna vozila parkirajo na večjih parkiriščih Bovedo v Barkovljah in Park Portovecchio v Starem pristanišču ter se nato pripeljejo z mestnimi avtobusi št. 6, 20 in 36 do središča. Od 18. ure dalje bo na voljo tudi avtobus, ki bo udeležence koncerta pripeljal do Trga Santos in nazaj na omenjena parkirišča. Zadnjič bo proti Barkovljam krenil ob 00.30. Tudi z večjega parkirišča pri Rižarni in Ulici Valmaura bodo na voljo mestni avtobusi št. 8, 10, 19, 20, 21, 37 in 40 (okvirno vsakih 8 minut). Iz centra do parkirišča pa bo posebna linija odpeljala s Korza Italija (pred trgovino Falconieri) vse do 00.30.

V okolici Velikega trga bo prepovedana strežba in prodaja nekaterih alkoholnih pijač (vsebnost alkohola nad 12 vol.%), in sicer danes med 16. uro in polnočjo ter jutri med 18. uro in polnočjo. Vse pijače bodo stregli v plastičnih ali papirnatih kozarcih. Na prizorišču bo prepovedana poraba steklenih posod in pločevink, dežnikov, zložljivih stolčkov, selfie palic, solzivcev in drugih nevarnih predmetov.