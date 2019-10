»Če ne pridejo, jih bomo šli iskat mi«

»Trst mora razumeti, da gre za delovna mesta in dostojanstvo oseb. Ne gre za obrambo tovarne, ampak za obrambo 800 delovnih mest. V petek bomo sklicali javno srečanje in če politikov ne bo, jih bomo šli mi iskat na dom in jim bomo slekli spodnjice, da bodo razumeli, kaj pomeni izgubiti delo. Mi smo pripravljeni. Smo jezni!« To je bilo slišati na današnji popoldanski tiskovni konferenci predstavnikov enotnega sindikalnega predstavništva železarne ob koncu zborovanja, ki je potekalo sočasno s srečanjem, ki se je na sedežu ministrstva za gospodarski razvoj v Rimu vršilo glede vprašanja zaprtja in preoblikovanja območja plavža in železarne.

Rimskega srečanja so se udeležili predstavniki lastništva, se pravi skupine Arvedi, Dežele Furlanije - Julijske krajine, Občine Trst in Sistemske pristaniške oblasti za vzhodni Jadran, ki so se seznanili z načrti skupine Arvedi glede zaprtja in preoblikovanja plavža in koksarne. Načrt ima štiri temelje: ob že omenjenem zaprtju plavža in koksarne so tu še zagon logistične dejavnosti, okrepitev valjarne in preoblikovanje elektrarne, pri čemer bi za začetno investicijo poskrbela skupina Arvedi, v nadaljevanju pa bi koristili javna in zasebna sredstva. V bližnji prihodnosti naj bi steklo več poglobitvenih tehničnih srečanj na pristojnih ministrstvih za okolje, delo in infrastrukture, da bi preverili izvedljivost in časovne roke uresničitve načrta.

To ni zadovoljilo enotnega sindikalnega predstavništva, ki je danes opozorilo, da kljub drugačnim obljubam sindikati niso bili vabljeni na srečanje. Delavci se čutijo zapuščene tako od ministrstva kot od Dežele in Občine Trst, poleg seveda lastnika, ki se niso držali danih obljub. Zadeva je očitno ušla izpod nadzora tistih, ki so jo hoteli izkoristiti, da bi se hvalili, da so zaprli tovarno brez resne in stvarne alternative kar zadeva zaposlene. Zato zahtevajo oblikovanje omizja z vsemi sindikalnimi predstavniki, prihodnjega 25. oktobra pa bodo v krožku železarne ob 17.30 priredili javno srečanje: če tistih politikov, ki bi morali biti tam prisotni (izrecno je bil omenjen predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga) ne bo, bodo sprožili nekatere akcije in morda bodo omenjene politike šli iskat tudi na njihove domove, so sporočili sindikalisti, ki opozarjajo, da se lahko zgodi vse.