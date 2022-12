Ker bi bilo obračanje pogleda v drugo smer najlažje, a hkrati tudi najbolj podlo dejanje, je opozicija v tržaškem občinskem svetu vložila nujno svetniško vprašanje glede kljubovanja izrednim razmeram v zvezi z migranti. Mraz je v zadnjih dneh močno pritisnil, spanje pod milim nebom, v katerega je pred železniško postajo primoranih na stotine mladih in manj mladih mož, pa tudi žensk z otroki, je preseglo meje človekoljubja, etike in dostojnosti.

Tako je na včerajšnjem zasedanju občinske komisije ocenil občinski svetnik iz vrst DS Giovanni Barbo, ki je občinske kolege in prisotnega odbornika za socialne zadeve Carla Grillija, prosil, naj poiščejo ustrezne rešitve za nevzdržno situacijo. »Kar je v domeni občinske uprave, za pospeševanje premikov migrantov oz. nadzor na mejah naj poskrbi vlada. Gre za zdravje in dostojanstvo ljudi, ne glede na različna politična prepričanja.« Delno rešitev za kakih 90 migrantov je ponudil načrt za odprtje začasnega zavetišča v Ul. Gioia v neposredni bližini avtobusne in železniške postaje, ki ga je koalicija naposled zavrgla.

»Če nekdo potrebuje pomoč, mu jo moramo zagotoviti,« je bil neomajen odbornik Grilli, ki je spomnil, da deluje v mestu že utečen sistem za pomoč brezdomcem, v katerega vključujejo tudi migrante, danes pa še ta ne zadostuje. Ponovil je svoje prepričanje, da je potrebno ponuditi celovito rešitev in da bi bila struktura v Ul. Gioia le kaplja v morju, njena ureditev pa bi zahtevala preveč časa.

