Če si mafiji stopil na prste, je tekla kri

»Kdo je bil Pio La Torre? Palermčan, rojen leta 1927 v revni kmečki družini. Da želi nekaj več, je bilo jasno že v otroških letih, ko je očeta spraševal, ali se lahko uči. Takrat je za vedno preusmeril svojo usodo.« Zgodovinar in aktivist Franco La Torre je tako opisal svojega očeta, italijanskega politika in parlamentarca iz vrst komunistične partije ter sindikalista na strani kmetov in delavcev, ki se je srčno boril proti mafiji vse dokler ga Cosa Nostra ni umorila 30. aprila 1982. Zakaj? Ker ji je zavestno stopil na prste, ker je spodbudil zloglasni protimafijski zakon oz. uvedbo 416. člena bis, ki je prvič v italijanskem pravnem sistemu predvidel kaznivo dejanje zločinskega združevanja mafijskega tipa (zakon Rognoni - La Torre). Ker je spoznal njen sistem moči oz. njene potuhnjene spremembe od kmečke mafije, do tiste gradbenega tipa, od domen s političnimi voditelji do mafijskih podjetnikov, ki so trgovali z drogo. Ker je celo »prestopil meje« in se lotil svoje zadnje bitke, tiste proti namestitvi Natovih jedrskih raket v vojaški bazi v kraju Comiso in spodbujal pohode za mir.

O mafiji, maščevanju in političnih umorih je tekla beseda v ponedeljek zvečer v gledališču Miela, kjer se jutri zaključuje tridnevni niz srečanj Cronache di mafia, znotraj projekta Pequood, ki se loteva aktualnih tem. O dogajanju v Palermu pred 40 oz. 30 leti sta v pogovoru z urednikom tednika l’Espresso Enricom Bellavio spregovorila Franco La Torre in nekdanji kronist palermskega dnevnika l’Ora oz. novinar Repubblice Attilio Bolzoni.