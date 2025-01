Celovečerec Toxic zmagovalec Tržaškega filmskega festivala

Film Toxic 31-letne litovske režiserke Saulė Bliuvaitė je dobitnik nagrade Premio Trieste za najboljši celovečerni film na 36. Tržaškem filmskem festivalu. Gre za zgodbo o dveh mladih dekletih iz litovske podeželske vasi, ki sodelujeta na izboru za manekenke in o njunem prijateljstvu. Njuno najstniško telo je na preizkušnji, pri čemer avtorica filma spodbuja razmislek o toksičnih lepotnih standardih in škodljivih odnosih. Gre za režiserkin prvenec, ki je že osvojil nagrado Pardo d’Oro na 77. izvedbi filmskega festivala v švičarskem Locarnu.

Nagrado Alpe Adria Cinema za najboljši dokumentarec je osvojil film Tata (Romunija, Nemčija, Nizozemska, 2024), ki sta ga režirala Lina Vdovîi in Radu Ciorniciuc, nagrado TSFF za kratkometražne filme pa Night of passage režiserja Reze Rasoulija (Avstrija, 2025).

S podelitvijo nagrad se je danes (petek, 24. januarja) sklenil Tržaški filmski festival, na katerem je sodelovalo več kot 130 filmov in je bilo prisotnih več sto gostov iz vse Evrope.

»Zelo sva zadovoljni, da sva videli polne dvorane mladih, študentov, gostov, ljubiteljev kina in domače publike, ki se je še enkrat odzvala z navdušenjem. Čutiti je bilo veliko željo po obiskovanju kinodvoran, kjer se kino skupaj podoživlja in se zaznava energijo festivala, ki se vse bolj uveljavlja,« sta med drugim ocenili predsednica organizatorjev festivala, društva Alpe Adria Cinema, Monica Goti in umetnostna vodja Nicoletta Romeo.

