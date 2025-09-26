Cene tržaških nepremičnin še rastejo

Rast nepremičninskega trga v Trstu nikakor ne pojenja. Krajevni nepremičninski posredniki sicer poročajo o še dodatnem, čeprav pa rahlem, porastu, ki so ga zabeležili v zadnjem letu delovanja. Povprečna cena za nakup nepremičnine se vrti okrog 2400 evrov na kvadratni meter, za najem pa okrog 10 evrov na kvadratni meter. »Cene se višajo še posebej v primeru novogradnje in majhnih kvadratur,« je povedala Giorgia Slokar, lastnica tržaške nepremičninske agencije Alpe Adria immobiliare. »Prodaja pa se dobesedno vse. Tudi razvalino, če ima pravo ceno. Povpraševanje je namreč v tem trenutku zelo visoko, ponudba pa nizka. Zgodi se, da objaviš nepremičninski oglas, opraviš prvi ogled in si prodal,« je dodala.

»Cene se stalno višajo, novogradenj ni,« pravi Maja Vrtovec iz nepremičninske agencije Immobili senza confini. »Večina nepremičnin v Trstu, tako kot po vsej Italiji, pa ima nizek energetski razred, kar bo verjetno privedlo do pomembnih sprememb z letom 2030, ko bodo stopile v veljavo nove evropske direktive, s katerimi se bodo občutno povišali stroški pri energetsko ne saniranih nepremičninah,« je opozorila.

Polovica strank je tujcev

Na tržaške nepremičnine z velikim zanimanjem gledajo tudi tuji investitorji. »V zadnjem letu bi rekla, da so ti predstavljali 50-odstotni delež naših kupcev,« je potrdila Giorgia Slokar. »Večina mojih strank je tujih, oziroma ima stalno prebivališče onkraj meje. Povečini so Slovenci, ki kupujejo nepremičnine ne samo v Trstu, temveč tudi v Gorici, ob morju in v gorah,« je povedala Maja Vrtovec.