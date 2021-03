Cepljenje poteka brez kaosa

Današnji cepilni dan v Starem pristanišču je bil bistveno manj kaotičen kot včerajšnji, ko so začeli cepiti tudi starejše od 75 let. Dolgih kolon pred vhodom v Hidrodinamično centralo tokrat ni bilo, saj so včeraj dopoldne uredili čakalnico v skladišču 27, ki je sicer sestavni del kongresnega centra družbe TCC. V njem so postavili sto sedežev, danes pa bi morali namestiti še drugih sto.

Kljub temu, da je bilo čakanje na vrsto bolj udobno kot včeraj, pa so bile zamude pri cepljenju prisotne tudi danes. V dopoldanskih urah so ljudje prihajali na vrsto vsaj uro kasneje od naročene ure. Treba pa je tudi povedati, da so tudi tokrat mnogi posamezniki prišli do cepilnega centra precej časa pred naročeno uro. Četudi je vodstvo zdravstvenega podjetja dan prej izrecno apeliralo na občane, naj pridejo na cepljenje največ pet minut pred naročeno uro.