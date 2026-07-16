V Dolini Glinščice s helikopterjem reševali fanta

Tržaški gorski reševalci so danes med 17.30 in 19. uro v Dolini Glinščice skupaj z reševalci službe 118 pomagali 21-letniku, ki ga je med kopanjem v Glinščici v glavo zadela skala. Mladenič je padel v vodo, a je potem prišel k sebi in s pomočjo prijateljev dosegel breg. Reševalci in zdravstveno osebje so ga stabilizirali in dali na nosila, zaradi težko dostopne in ozke lege kraja nesreče pa so poklicali na pomoč rešilni helikopter, s katerega sta se spustila tehnik in zdravnik. Kot so sporočili iz gorske reševalne službe CNSAS, reševanje ni bilo najlaže izpeljati, a jim je naposled to uspelo, tudi zaradi natančnosti pilota helikopterja.

Pd