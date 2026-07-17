Oddelek za nevrorazvojne motnje otrok in mladostnikov dobil slovensko ekipo

V okviru oddelka za nevrorazvojne motnje ter psihopatologijo v otroštvu in mladostništvu na Goriškem so uradno ustanovili slovensko večpoklicno ekipo, so sporočili iz tržaško-goriškega zdravstvenega podjetja Asugi. Z ukrepom so formalizirali dejavnost, ki so jo zdravstvene službe opravljale že doslej, in odgovorili na pričakovanja slovenske narodne skupnosti, ki je dolgo opozarjala na potrebo po slovenski socio-psihopedagoški službi tudi na Goriškem.

Obravnava pripadnic in pripadnikov slovenske skupnosti bo tako postala prepoznavnejša, okrepilo pa se bo tudi sodelovanje z družinami, šolami in službami na terenu. Pri Asugi še poudarjajo, da želijo zagotoviti kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo, ki upošteva jezikovne in kulturne specifike prebivalstva. Medpoklicna ekipa, ki jo bo sestavljalo osebje z znanjem slovenskega jezika, bo otrokom in mladostnikom zagotavljala ustrezno, celostno in multidisciplinarno obravnavo.