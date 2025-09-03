Cesta med Prebenegom in Socerbom bo od ponedeljka spet prevozna

Prihodnji ponedeljek naj bi vendarle odprli cesto, ki povezuje Prebeneg in Socerb. Cesta bo odprta za vozila, ki ne presegajo 3,5 tone. Tovornjaki se bodo na to prometnico vrnili, ko bodo končali z njeno sanacijo.

To je ob koncu včerajšnjega sestanka v deželni palači napovedala pristojna za infrastrukturo in promet v deželni vladi Cristina Amirante. Sestanka so se poleg nje udeležili še predstavniki enote deželne decentralizacije (EDR) Trst, prefekture, Občine Doline in Mestne občine Koper, prometne policije ter tudi generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc.

Amirante je povedala, da je bil sestanek uspešen, saj so na njem dorekli še zadnje podrobnosti glede odprtja ceste, ki so jo marca letos zaprli zaradi usada.