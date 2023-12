Cesta skozi Staro pristanišče kmalu nared

Do konca tega meseca, če bodo vremenske razmere dopuščale, se bomo lahko končno spet sprehodili in zapeljali skozi Staro pristanišče. Gradbinci, ki potrebujejo vsaj še dva tedna za dokončanje del, naj bi tako ujeli rok, ki ga je ob različnih priložnostih napovedal župan Roberto Dipiazza. Postavljanje celotnega infrastrukturnega omrežja med Skladiščem 26 in Trgom Città di Santos je trajalo skoraj dve leti, celotna naložba pa je vredna 10 milijonov evrov. S to drugo fazo infrastrukturni del se bo končalo postavljanje plinskega, kanalizacijskega, vodovodnega in električnega omrežja na nekoč zapuščenem območju, kar je bil od vsega začetka eden od glavnih pogojev za začetek trženja skladišč.

Sprva je bilo predvideno, da bodo dela trajala poldrugo leto. Zamudo so med drugim povzročila arheološka izkopavanja, kar ni nikogar presenetilo, saj je povsem običajno, da gradbinci med izkopavanjem naletijo na arheološke najdbe. Ob tisti priložnosti so sporočili, da so arheološka izkopavanja na območju zamaknila izvedbo gradbenih del. Tako arheologe kot izvajalce je oviralo tudi nekaj dni slabega vremena, na lokaciji, tik ob Skladišču 26, pa so odkrili več arheoloških ostankov iz industrijske dobe, kot so jih sprva pričakovali.

V sklopu desetmilijonske investicije so, kot rečeno, uredili podzemno infrastrukturo, uredili manjši hrastov drevored, gredice in javno razsvetljavo z uličnimi svetilkami, ki so jih že postavili na prvem delu obnovljenega območja, ki poteka od kongresnega centra do krožišča pred Barkovljami (za to fazo del so imeli na razpolago pet milijonov evrov).

