Cesta za Lazaret bo še dolgo neprevozna

S hujšimi posledicami se soočajo v miljski občini, kjer sta bili visoka voda pri Mandraču in zapora ceste v središču Milj najmanjša posledica vremenske ujme. Morje si je namreč utrlo pot pod cesto za Lazaret, ki bo še dolgo neprevozna. Pod prometnico, ki pelje do ene od glavnih mej med Italijo in Slovenijo, je pri Malem rtiču opaziti večje špranje, iz njih pa valove, ki pljuskajo do notranjega roba. »Cesta je občinska, škoda pa tako velika, da je občina nikakor ne bi mogla poravnati,« je danes za Primorski dnevnik dejal miljski župan Paolo Polidori, ki je v petek pod večer po inšpekciji civilne zaščite že poiskal pomoč pri predstavnikih deželne vlade.

