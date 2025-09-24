Cestišče uredili, težav pa na mejnem prehodu pri Fernetičih ni konec

Mejni prehod pri Fernetičih predstavlja eno izmed glavnih vhodnih vrat v Italijo, zaradi del na slovenski hitri cesti H4 med Razdrtim in Vrtojbo pa se je znašel pod močnim prometnim pritiskom. Nevšečnosti so še pred tem že postavljale kontrole na meji, ki jih je italijanska vlada uvedla pred skoraj dvema letoma. Obmejne kontrole so sprva potekale na ploščadi desno od cestišča v smeri Italije, kjer so se zaradi povečanega prometa kaj kmalu pojavile velike luknje. Obmejna policija je zato, v dogovoru z drugimi akterji, kontrole premaknila na samo cestišče, kjer je odprt le en pas. Stanje, ki je zaradi kontrol za marsikoga nevšečno, pa je zaradi povečanega prometa - zlasti tovornih vozil - postalo nevzdržno.