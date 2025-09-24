Sreda, 24 september 2025
Iskanje
Promet

Cestišče uredili, težav pa na mejnem prehodu pri Fernetičih ni konec

Družba Adriastrade zaključuje dela, ki so ploščadi ob meji in cesti med tovornim terminalom ter avtocestnim priključkom dala nov blišč

Jadran Vecchiet |
Fernetiči |
23. sep. 2025 | 20:03
    Cestišče uredili, težav pa na mejnem prehodu pri Fernetičih ni konec
    Obnovljeno cestišče na mejnem prehodu pri Fernetičih (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Prometnih preglavic ni konec, območje pa je z novim asfaltom bolj čedno. Tako bi lahko opisali stanje na mejnem prehodu pri Fernetičih, kjer zaključuje tržiško podjetje Adriastrade obnovitvena dela na cestišču.

Mejni prehod pri Fernetičih predstavlja eno izmed glavnih vhodnih vrat v Italijo, zaradi del na slovenski hitri cesti H4 med Razdrtim in Vrtojbo pa se je znašel pod močnim prometnim pritiskom. Nevšečnosti so še pred tem že postavljale kontrole na meji, ki jih je italijanska vlada uvedla pred skoraj dvema letoma. Obmejne kontrole so sprva potekale na ploščadi desno od cestišča v smeri Italije, kjer so se zaradi povečanega prometa kaj kmalu pojavile velike luknje. Obmejna policija je zato, v dogovoru z drugimi akterji, kontrole premaknila na samo cestišče, kjer je odprt le en pas. Stanje, ki je zaradi kontrol za marsikoga nevšečno, pa je zaradi povečanega prometa - zlasti tovornih vozil - postalo nevzdržno.

Neprekinjena črta prepoveduje vožnjo proti Opčinam, nekateri so si jo upali prečkati (FOTODAMJ@N)
Neprekinjena črta prepoveduje vožnjo proti Opčinam, nekateri so si jo upali prečkati (FOTODAMJ@N)

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: