Cesto na Poklonu bodo zaprli le ob nadaljnjem ugrezanju

Torkovo večerno srečanje na repentabrski občini, na katerem je tekla beseda o zaprtju pokrajinske ceste št. 9 med Poklonom in Opčinami, je bilo dobro obiskano in mestoma živahno. Županja Občine Repentabor Tanja Kosmina je srečanje sklicala, da bi občane seznanila s potekom del na odseku ceste, po kateri poteka promet zaradi usada izmenično enosmerno, ureja pa ga semafor. Kot je bilo mogoče izvedeti na srečanju, popolne zapore ne bo, če se cestišče ne bo še bolj pogreznilo.

Del bo vsaj za leto in pol

Geološka služba je pod okriljem Enote deželne decentralizacije (EDR) Trst na območje usada namestila posebne sonde, ki merijo premike zemlje. To je storila 10. avgusta, analize rezultatov bodo znane čez nekaj tednov. Takrat bo padla odločitev, ali bo mogoče cesto popraviti in ohraniti izmenično enosmeren promet, ali pa bo potrebna popolna zapora. Če bi prišlo do nenadnih večjih premikov, pa bi sonde sprožile alarm: pri EDR bi bili v tem primeru prisiljeni cesto nemudoma zapreti za zagotovitev varnosti voznikov.