Četrti festival Triestebookfest bo posvečen sanjam

»Iz take smo snovi kot sanje,« je pred stoletji zapisal William Shakespeare, kar pa še danes drži. Sanjam bo letos posvečen tudi literarni festival Triestebookfest, četrti zapored; odvijal se bo od 18. do 20. oktobra na različnih mestnih lokacijah, glavno prizorišče pa bo avditorij mestnega muzeja Revoltella.

»Prisluhnili bomo zgodbam žensk, ki so spremenile pretežno moške svetove, kot sta bila svet znanosti ali svet umetnosti, pa tudi zgodbam oseb, ki so pripomogle k nekdaj nepredstavljivim družbenim spremembam, ter gostom, ki so odprli neslutene poti znanja,« sta na predstavitvi festivala povedali ustanoviteljici Loriana Ursich in Agela Del Prete, ki sta program oblikovali z Danielo Derossi.

Med gosti letošnjega festivala so ugledna italijanska peresa: Mario Calabresi, Nicoletta Agnello Hornby, Matteo Bussola, Corrado Premuda, Elisabetta Rasy, Laura Cimino in Sergio Algozzino, Gabriella Greison, Claudio Sessa in še kdo.

Začelo se bo v petek, 18. oktobra, ko se bo ob 18. uri v muzeju Revoltella novinar in nekdanji odgovorni urednik dnevnika La Repubblica Mario Calabresi o svoji knjigi La mattina dopo pogovarjal s Cristianom Deganom, predsednikom novinarske zbornice Furlanije - Julijske krajine.

O »neubogljivih umetnicah« bo tekla beseda v soboto, 19. oktobra, ob 16. uri v kavarni Tommaseo, kjer se bo Elisabetta Rasy, avtorica knjige Le disobbedienti, o svojem delu pogovarjala z Luiso Antoni. Svojevrsten scenarij so izbrali za predstavitev knjige Libero libera tutti o znanem tržaškem gostincu Liberu, ki sta jo napisala Chiara Gily in Diego Manna. Z njima se bo ob 16.30 v marketu Coop na Stari Mitnici pogovarjala Francesca Sarocchi.

Med nedeljskimi dogodki (20. oktober) velja izpostaviti voden umetniško-literarni sprehod (ob 11. uri) po tržaških kavarnah oz. po sledeh literatov, ki so te kraje obiskovali. Vodil bo Luca Bellocchi, za rezervacije ali informacije pokličite na 3395219806. Zatem se bo zvrstilo še srečanje, ki bo ob 12. uri v kavarni Knulp: tu bodo o Nellie Bly, pionirki raziskovalnega novinarstva, spregovorili Sergio Agozzino in Laura Cimino, avtorja grafičnega romana, poimenovanega po novinarki, ter novinar Giovanni Tomasin.

Program festivala na tem linku.