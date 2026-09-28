Četrtni redarji tokrat v park vile Engelmann

Projekt tržaške lokalne policije Varne mestne četrti (Rioni sicuri) je nstopil v jesensko fazo, ki ponovno vzpostavlja nadzor nad območji v periferiji in izkazovanje bližine občanom. T. i. četrtni redarji vsak teden izvajajo obhode na trgih in v parkih v centru Trsta in predmestju. Do 11. oktobra bosta na vrsti trga Hortis in Vittorio Veneto ter park vile Engelmann v Ulici Chiadino. Na Trgu Hortis bodo četrtni redarji prisotni ob torkih med 14.30 in 16. uro, na Trgu Vittorio Veneto pa prav tako ob torkih med 16.30 in 18. uro. V parku vile Engelmann bo mogoče na lokalne policiste naleteti ob petkih med 15. in 17. uro. Lokalna policija bo na Facebook strani Agente Gianna občane sproti obveščala o prisotnosti lokalnih policistov v mestnih okrajih.

Bližina lokalnih policistov vliva občutek varnosti in hkrati omogoča z njimi bolj direkten stik, so ugotavljali četrtni redarji, saj jih marsikdo lažje nagovori, kakor da bi stopil so postaje. Od maja 2025, kar je občina zagnala projekt, so lokalni policisti oz. četrtni redarji kar 93 krat v sklopu slednjega stopili med ljudi. Ustavili so se na 27 različnih območjih, prišli v stik s 520 osebami in zbrali kar 174 opozoril.