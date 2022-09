Četverica, ki je spremenila podobo Trsta

Giovanni Cervesi, Pierpaolo Ferrante, Iztok Smotlak in Mario Smrekar. Četverici priznanih inženirjev, ki so zaznamovali podobo našega mesta in s človeškega vidika obogatili tudi njegove prebivalce, je posvečena razstava, ki so jo včeraj slovesno odprli v palači Gopčević. Gre za spominski poklon, ki si ga je zamislila inženirska zbornica in ga je podprla tudi Občina Trst, s katerim so se želeli oddolžiti neizmernemu doprinosu vsakega izmed njih.

Včerajšnja slovesnost je bila razdeljena na dva dela: prvi je zaradi številnih udeležencev potekal v Skladišču 26 Starega pristanišča, drugi pa v palači Gopčević. Prvi je bil izključno spominski, saj so sodelavci in družinski člani za mikrofonom obudili najlepše spomine na vsakega od njih. Da so bili referenčna točke, svetli zgled za vse gradbene inženirje oz. statike, je uvodoma dejal predsednik zbornice Giovanni Basilisco, ki je opozoril, da so za seboj pustili neizbrisno sled. »Danes se žal vse manj mladih odloča za ta poklic in raje izbere lažje poti. Pomanjkanje kadra že občutimo: inženirstvo je res zahtevno, veliko je namreč odgovornosti v igri, hkrati pa ponuja veliko zadoščenj,« je namignil.

Dogajanje se je preselilo v dvorano Selva palače Gopčević, kjer so do 16. oktobra (od torka do nedelje, med 10. in 17. uro) na ogled v glavnem načrti, fotografije in skice njihovih najpomembnejših del, ki pričajo o 40-letnih spremembah v mestu. Obiskovalec lahko med drugim izve marsikaj o inženirski zbornici in o vlogi oz. vplivu inženirja na ozemlje in družbo.