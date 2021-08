Četverica za Milje

Politična slika v Miljah naposled ni doživela dodatnih pretresov ali preobratov – svojo kandidaturo je vložila četverica, ki naskakuje župansko mesto. To so sedanji podžupan Francesco Bussani, ki uživa podporo svoje Liste Bussani, Demokratske stranke, Občanske liste in Stranke komunistične prenove - Evropska levica. Desnosredinsko koalicijo bo zastopal sedanji tržaški podžupan Paolo Polidori iz vrst Lige, ki lahko računa na podporo svoje stranke, Bratov Italije, Naprej Milje oz. Liste Dipiazza ter strank Prima Muggia, Noi per Muggia in Stener x Muggia. Občanski pakt za Milje zastopa sedanja občinska svetnica in nekdanja pokrajinska odbornica Roberta Tarlao, ki bo zastopala občansko listo Meio Muja, Zelene, Odbor proti gradnji valjarne pri Orehu in gibanje Podemo. Na koncu je še predsednik tržaškega krožka Miani Maurizio Fogar, ki ga podpira občanska lista Muggia.Naj zabeležimo, da se bo za mandat v občinskem svetu v okviru Bussanijeve koalicije potegovala tudi slovenska predstavnica Alenka Deklic. Seznam kandidatov za miljski občinskih svet najdete tukaj.