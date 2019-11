Čezmejno zasledovanje se je pri Bazovici končalo z nesrečo

Okrog 13.30 se je pri Bazovici, točneje na odseku med odcepom za šoht in križiščem s cesto, ki pelje proti Trstu, s prometno nesrečo zaključilo čezmejno zasledovanje, pri čemer sta bili dve osebi poškodovani. Slovenski policisti so med Kozino in Bazovico zasledovali avtomobil znamke Bmw nemških registrskih tablic, ki ga je upravljal iraški državljan. Z njim v avtu so bili še nemška državljanka, otrok in odrasla moška, katerih državljanstvo trenutno še ni znano. Bmw je vozil s Peska, za njim je peljal slovenski policijski avtomobil brez oznak, ki je naposled blokiral nemško vozilo. Le-to je trčilo v zid bližnje hiše (na hišni številki 203) in še v avtomobil znamke Audi A3, v katerem so se peljali turisti iz Genove. V trku sta se dva potnika bmw-ja ranila in so ju prepeljali v bolnišnico, medtem ko je voznik skušal zbežati v smeri proti šohtu, vendar so ga kmalu prijeli. Ženska je skušala tudi odvreči mobilni telefon, ki je končal na vrtu bližnje hiše, a so ga naposled našli.Tri osebe so bile lažje poškodovane in so jih reševalci službe 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na prizorišče so prišli pripadniki italijanske državne policije, karabinjerjev in vojske, poleg tega še izvidnica slovenske policije in dva rešilca službe 118. Državna cesta je bila zaprta za promet do 17.45.