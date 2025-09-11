Četrtek, 11 september 2025
Sindikati

CGIL za čimprejšnje imenovanje novega predsednika tržaške luke

Sindikat je izrazil pričakovanja v zvezi s tržaškim pristaniščem, ki je že leto dni brez krmarja

Jadran Vecchiet |
Trst |
11. sep. 2025 | 9:32
    Pogled na tržaško pristanišče (FOTODAMJ@N)
»S pristanišči naj se ukvarja politika, ne pa stranke.« S tem pozivom tržaškega in deželnega sindikata CGIL bi lahko povzeli včerajšnjo novinarsko konferenco, na kateri so voditelji sindikata orisali svoja pričakovanja od politike v zvezi s tržaškim pristaniščem. Tržaška luka je namreč že dobro leto brez predsednika, kar je vsekakor občutiti.Srečanje z novinarji je uvedel tržaški sekretar sindikata CGIL Massimo Marega.

»Po enem letu brez predsednika hočemo podati prvi obračun,« je dejal Marega in spomnil na pomen Trsta v italijanskem logističnem sistemu. Tržaška je namreč edina luka evropskega pomena, saj kot edina premore toliko prometa, ki nadaljuje pot v druge države. »Problemov sicer ne bomo rešili samo z imenovanjem predsednika,« je ocenil. Izpostavil je pomanjkanje generalnega sekretarja, vsekakor pa hočejo kontinuiteto z leti Zena D’Agostina.

