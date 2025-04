Cikel dogodkov za ohranjanje zgodovinskega spomina

Slovensko kulturno društvo Tabor v sodelovanju s Skladom Mitja Čuk in VZPI-ANPI Opčine prireja ob 80. obletnici osvoboditve Opčin cikel dogodkov z namenom, da bi ohranilo zgodovinski spomin, krepilo skupnostno zavest ter vrednote, kot so demokracija, mir, solidarnost, nenasilje, razorožitev in sožitje.

S podporo rajonskega sveta za Vzhodni Kras so organizacije pripravile program praznovanj ob pomembni obletnici. Poseben poudarek bodo namenili bitki za Opčine, ki je potekala med 28. aprilom in 3. majem 1945. V ponedeljek ob 11. uri bodo odprli razstavo v Ulici Ricreatorio, pred sedežem Zadružne kraške banke Trst Gorica. Avtorji pisnih prispevkov in revizije izvirne razstave, ki je nastala pred leti, so Gianfranco Paliaga, Stanka Hrovatin in Nori Jerič.

Na odprtju bodo nastopili dijaki prvostopenjske srednje šole Srečka Kosovela s petjem in recitacijami. V Bambičevi galeriji bodo od ponedeljka do 10. maja, vsak dan med 10. in 12. uro – razen ob nedeljah in praznikih – na ogled izdelki dijakov NSŠ Srečka Kosovela. Umetniška dela so nastala 26. marca na srečanju z Zoranom Sosičem – Peračem, ki je z dijaki delil svojo osebno zgodbo in zgodovinski spomin.

V torek ob 11. uri bodo učenci osnovne šole Franceta Bevka zapeli pri spomeniku na Dunajski cesti. Sadili bodo cvetje in tako počastili spomin na padle. Ob 17.30 bo čas za ogled zaklonišča Kalič, jame v središču Opčin, kamor so se med bombardiranjem in bitko za Opčine zatekali vaščani. Ogled bo spremljala pripoved, podkrepljena z zvočnimi efekti, iz zapisov pričevanj Armanda Škerlavaja in Angele Sosič Matučeve. Prostor v jami je omejen, zato je obvezna prijava na e-naslovu skdtabor@gmail.com ali prek spletne prijave, ki je dostopna na Facebook strani SKD Tabor do zapolnitve mest. Organizatorji svetujejo, naj se na dogodek zaradi krutosti pripovedi ne pripelje manjših otrok.

V četrtek bo potekala tradicionalna budnica s pihalnim orkestrom Viktor Parma iz Trebč. Zbirališče bo ob 9.45 pri spomeniku na Dunajski cesti, glavni govor pa so zaupali študentu zgodovine Aleksandru Malalanu. Višek bodo praznovanja dosegla čez teden dni, v soboto, 3. maja, ko bo ob 9.30 pri spomeniku zaživela dvojezična slovesnost. Nastopil bo priložnostni zbor pod vodstvom Davida Žerjala. Z recitacijami bosta nastopila Boris Sossi in Tatjana Malalan, govor pa bo prispeval Peter Verč. Po proslavi bo krenil pohod Pot v svobodo, s katerim želijo počastiti spomin pogumnih borcev. Vodila ga bosta Paulo Sossi-Ud Žiberle in Martin Sosič-Perač. Pohoda se lahko vsak udeleži tudi samostojno s pomočjo brošure, ki jo bodo delili isti dan. Označena krožna pot od spomenika do spomenika se bo zaključila na dvorišču Društvene gostilne na Opčinah v Alpinski ulici 18 s kosilom in praznovanjem. Tudi za kosilo so zaželene rezervacije na zgoraj omenjeni Facebook strani.

Teden praznovanj bodo sklenili v nedeljo, 4. maja, ob 17.00 v Prosvetnem domu s celovečernim filmom Črni bratje, posnetim po povesti Franceta Bevka. Film bodo predvajali z italijanskimi podnapisi.