»Cilj vlade je oslabitev neodvisnosti sodstva«

Obsežna reforma pravosodja, o kateri bomo z referendumom odločali konec marca, ima po novem odločne nasprotnike tudi v Trstu. Včeraj se je v Novinarskem krožku predstavil Referendumski odbor za ne, ki ga vodi Giovanni Bachelet. Na odlično obiskanem javnem srečanju so člani odbora povedali, zakaj se je civilna družba aktivno vključila v kampanjo pred prihajajočim referendumom o reformi pravosodja, ki jo je predlagala vlada Giorgie Meloni. Odbor odkrito poziva volivce, naj na referendumu obkrožijo »NE«, saj po njihovem mnenju reforma pomeni resen poseg v ustavno ravnovesje in vladavino prava.

Na srečanju, na katerem so bili prisotni tudi nekateri tožilci, odvetniki, člani opozicijskih strank in sindikalisti, so podrobno pojasnili razloge za svoje nasprotovanje in poudarili, da ne gre za posamičen zakonodajni poseg, temveč za del širšega političnega načrta, ki že desetletja postopno spodkopava italijansko ustavo.

Jedro kritike so včeraj namenili reformi pravosodja. Spremembe prinašajo zlasti ločitev poklicne poti tožilcev in sodnikov, tako da prehajanje med funkcijama v nasprotju s trenutno ureditvijo ne bo več mogoče. Tudi organ, ki med drugim bedi nad imenovanji, bo po novem za oba poklica ločen. Člani bodo izbrani naključno, s čimer naj bi preprečili tudi vpliv interesnih skupin. Vlada kot cilj reforme navaja več preglednosti, neodvisnosti in jasno delitev vlog v kazenskih postopkih.