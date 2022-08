Čistili kopno in morje

Plaža pri nekdanjem kamnolomu v Ribiškem naselju in gozdič za njo sta danes nekoliko bolj snažna. Skupina nadebudnih prostovoljcev je včeraj dopoldne izpeljala čistilno akcijo in dosegla enega izmed ciljev evropskega projekta Očistimo našo geo-točko – GeoKarst, sofinanciranega v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Dejavnost čiščenja je v projektu sicer še v nastajanju, pritegnila pa je pozornost okrog tridesetih ljubiteljev Krasa tudi iz širše okolice. »Z veseljem smo v svojo sredo sprejeli prostovoljce iz Tržaške, Goriške, Videmske in Pordenona. Družine z otroki, moški in ženske vseh starosti si prizadevajo za okolje in za izredno občutljivo geo-točko,« je z rokavicami in črno vrečo v rokah povedal vodja čistilne akcije in raziskovalec Miramarskega morskega rezervata Saul Ciriaco. Območje čiščenja je namreč ranljivejše kraško okolje, kjer izvirajo vode iz kraškega vodonosnika sistema Reke-Timave.

Pred čiščenjem sta prostovoljce pozdravili Marjanka Ban in Irene Blasig, odbornici devinsko-nabrežinske občine. »Projekt GeoKarst in vse podobne akcije so zelo vzgojne,« je povedala Banova in opazila, da se je čiščenju pridružilo kar nekaj družin z manjšimi otroki. Enourna akcija, ki so jo izpeljali v sodelovanju z zadrugo Shoreline, je potekala na kopnem in v morju tik ob plaži, kjer sta dva prostovoljca potapljača izvlekla smeti iz vode.