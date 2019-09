Civilna služba prvič na občinah Dolina, Zgonik in Repentabor

Občinske uprave Doline, Zgonika in Repentabra so se v sodelovanju z združenjem Arci Civilna služba za FJK prijavile k vsedržavnemu razpisu za univerzalno civilno službo s skupnim projektom CarsoAperto - OdprtiKras. Za kaj gre, so novinarjem, zbranim v sejni sobi zgoniške občine, danes predstavili podpisniki. »Gre nedvomno za inovativen in dinamičen projekt, ki bi lahko pritegnil mladega človeka med 18. in 28. letom, ki bi se rad preizkusil v svetu dela,« je povedala zgoniška županja Monica Hrovatin in spomnila, da je združenje Arci občinam predlagalo, naj sestavijo skupen projekt, ki bi hkrati vodil tudi v promocijo ozemlja.

Štirje mladi - eden v zgoniški, dva v dolinski in eden v repentabrski občini - bodo med kandidati izbrani po kolokviju, ki bo predvidoma konec oktobra. 12-mesečno delovanje znotraj občinskega telesa pa naj bi se začelo prve dni v januarju 2020. Skupno bodo opravili 25 ur tedensko, za prostovoljno delo pa je predvideno mesečno nadomestilo v višini 439,50 evra, pa tudi izobraževalne kredite bodo zbirali.

Za kaj pa bodo mladi zadolženi? »Glavni cilj projekta je skupno ovrednotenje ozemlja zlasti s turističnega, proizvodnega, kulturnega, naravoslovnega in trajnostnega vidika, se pravi snovanje povezav med različnimi akterji, ki so dejavni na domačih tleh,« je pojasnila Hrovatinova.

Več informacij o projektu CarsoAperto - OdprtiKras lahko najdete tukaj.