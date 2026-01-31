V ponedeljek bo znana usoda rojanskih jasli

Odprtje novih rojanskih otroških jasli je tik pred zdajci. Po skoraj letu in pol političnih zapletov, nesoglasij in obstrukcij, zaradi katerih sta bili izgubljeni dve šolski leti, bo v ponedeljek predlog novega sklepa o modelu upravljanja jasli v Rojanu, pa tudi tistih, ki jih morajo še dokončati pri Sv. Ivanu, prišel na sejo tržaškega mestnega sveta.

Zdi se, da bo ta potekala v konstruktivnem duhu in da bo levosredinska opozicija vložila le okrog 20 amandmajev, petkrat manj kot k prejšnjemu predlogu sklepa, ki je predvidel koncesijski model upravljanja, in je bil nato zaradi nesoglasij umaknjen. Obstrukcije tokrat ne smatrajo za primerno, čeprav se tudi z novim modelom upravljanja še vedno ne strinjajo, saj menijo, da ta siromaši javno storitev. Prednost so dali temu, da se jasli z novim šolskim letom vendarle odprejo in sprejmejo 66 malčkov.

Predlog sklepa je včeraj prispel na sestanek pristojnega svetniškega odbora, potem ko je šel skozi sito rajonskih svetov: v treh so ga zavrnili, v treh sprejeli, v enem pa so se vzdržali glasovanja. Pristojni za izobraževanje v mestni vladi Maurizio De Blasio je uvodoma predstavil vsebino sklepa in povedal, da se z njim začenja postopek odpiranja novih jasli.