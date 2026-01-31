VREME
Participativni proračun

Uresničili bodo devet projektov, ki so jih predlagali občani

V gledališču Prešeren v Boljuncu so predstavili zmagovalne predloge občanov v sklopu prvega participativnega proračuna

Sara Sternad |
Dolina |
31. jan. 2026 | 6:25
    Uresničili bodo devet projektov, ki so jih predlagali občani
    Predlagateljice in predlagatelji zmagovalnih projektov na odru z županom Corettijem (TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Devet od predloženih 37 projektov, ki so jih predlagali občani, bo Občina Dolina uresničila. Zmagovalne projektne predloge za boljše življenjske pogoje na občinskem območju oz. v skupnosti, ki so nastali v sklopu prvega participativnega proračuna, in njihove predlagatelje sta domača župan in zunanji odbornik Aleksander Coretti oz. Michele Di Donato sinoči slovesno predstavila v boljunskem gledališču Franceta Prešerna.

»Skupno je zanje glasovalo 236 občanov in oddalo 668 glasov, s katerimi so podprli projekte, ki so se jim zdeli najbolj smotrni, koristni in pomembni za vse nas. Tako se jih je med številnimi naposled uveljavilo devet,« je zbrane nagovoril župan, ki je bil upravičeno zadovoljen nad uspehom prvega poskusa neposredne demokracije, kot ga je sam imenoval, in sicer participativnega proračuna, edinstvenega instrumenta vključevanja občanov pri snovanju ukrepov za rast in razvoj občine. Že junija jih čaka nov participativni proračun.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.

