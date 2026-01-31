Pred pokopališči za odpiranje zabojnikov kartica ne bo potrebna

Obračun od začetka delovanja novih pametnih zabojnikov za odpadke je na Krasu pozitiven, »nekaj manjših težav tačas rešujejo«, je zagotovila predsednica rajonskega sveta za vzhodni Kras Nives Cossutta, ki se je v ponedeljek z rajonskimi svetniki udeležila srečanja s komunalnim podjetjem AcegasApsAmga.

Sestanek so v rajonskem svetu sklicali zato, ker so po zagonu novega sistema ločenega zbiranja prejeli več pritožb občanov. Nov sistem odpiranja zabojnikov s pomočjo digitalne kartice oziroma aplikacije je stopil v veljavo z začetkom leta izključno na območju Krasa, nekateri občani pa na svoje domove še vedno niso prejeli kartice. Več pritožb je letelo tudi na vreče z odpadki, ki jih nekateri puščajo pred zabojniki in ne v njih.

»Po podatkih družbe AcegasApsAmga digitalne kartice ni pravočasno prejelo 128 od predvidenih 7600 upravičencev, težavo pa rešujejo. Nekoliko bolj težavno je doseči upravičence v primerih, ko gospodinjstva v prejšnjih letih niso plačevala pristojbine Tari,« je pojasnila Cossutta. Glede odpadkov, ki jih posamezniki puščajo na cesti, je dodala, da je tudi sama preverila stanje pri ekoloških otokih, kake neprimernosti pa ni opazila. Predstavniki Acegasa so zagotovili, da bodo tudi sami v prihodnje še nadzorovali stanje na teh območjih.

Podobno srečanje s predstavniki družbe AcegasApsAmga je v četrtek potekalo tudi na Proseku, na sedežu zahodnokraškega rajonskega sveta. Kot je najavil predsednik rajonskega sveta Pavel Vidoni, so z gosti rešili vprašanje zabojnikov za odpadke pred pokopališči. »Glede na to, da prihajajo na pokopališče h grobovom svojih dragih tudi ljudje iz drugih občin, ki nimajo kartice, smo se z družbo dogovorili, da se bodo zabojniki pred šestimi pokopališči – kar jih je v obeh rajonskih svetih –, odpirali brez kartice,« je novost napovedal predsednik.