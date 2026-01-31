Sklad Tončič prevzema skrb za grobnico družine Tomažič

Tržaška občina je izdala dovoljenje za obnovo monumentalne grobnice družine Tomažič na pokopališču pri Sveti Ani, v kateri počivajo narodni heroj Pino Tomažič, njegova sestra Danica s soprogom Stankom Vukom, oče Pepi in mati Ema Colja. Novico so na včerajšnjem srečanju z mediji v dvorani Zadružne kraške banke na Opčinah razkrili odborniki Slovenskega visokošolskega sklada Sergij Tončič.

Zbiranje potrebnih dokumentov

Sklad, ki je od gospe Eme Tomažič po njeni smrti leta 1981 prejel v last družinsko vilo v Ulici Porta, se je decembra lani pisno obrnil na Občino Trst, s prošnjo, da prevzame pobudo za obnovitvena dela na grobu. Koordinacijski odbor za obnovo groba, ki ga sestavljajo predsednica sklada Marija Pirjevec, predsednik nadzornega odbora Boris Kuret, odvetnica in članica nadzornega odbora Barbara Rudolf ter arhitekt in član upravnega odbora Marko Verri, se bo lotil pridobivanja potrebne dokumentacije.

Monumentalni grob namreč ščiti Zavod za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine FJK. Obenem pa bodo zagnali denarno nabirko, znesek obnove naj ne bi presegal 20 tisoč evrov. Sklad z lastnimi sredstvi ne more kriti stroškov, denar lahko po statutu namenja edinole podporam, ki jih vsako leto deli med slovenske študente v Italiji.

Časa je do leta 2031

Sklad Tončič je že vsaj dvajset let zaman iskal rešitve, na tržaški občini so vsakič naleteli na gluha ušesa. 11. decembra pa presenečenje: občina je njihovi prošnji ugodila. Skladu se je namreč nekoliko mudilo: leta 2031 bo minilo 50 let od smrti Eme Colja. Če grobnice v tem času nihče ne bi vzdrževal, bi jo lahko občina prevzela in jo prodala drugim.