V Trstu večtisočglava množica na ulicah za dostojno delo

Prvi občutek je bil varljiv. Če je na začetku kazalo, da je bil prvomajski sprevod po tržaških mestnih ulicah nekoliko manj številčen kot v prejšnjih letih, je bilo na Ulici Carducci jasno, da ni tako. Po ocenah organizatorjev je kakih pet tisoč ljudi korakalo v imenu pravice do dostojnega dela. Delavci, upokojenci, študenti ter predstavniki sindikatov in strank so za transparenti, z nageljni ali zastavami v rokah, skandirali gesla o svobodi, demokraciji in delu, pa tudi proti vladi.

Od Sv. Jakoba proti mestnemu središču se je reka ljudi sproti širila in krepila. Na Veliki trg je prihrumela malo po 11. uri. Zadnji udeleženci so na trg prikorakali šele pol ure pozneje. Rep sprevoda, ki se ne prepoznava v dejanjih organizatorjev shoda, sindikatov CGIL, CISL in UIL, se je na nabrežju pri Trgu Tommaseo odcepil in krenil proti Borznemu trgu.

O tem, da mora biti 1. maj enoten praznik za delavke in delavce, je z odra na Velikem trgu zbrane nagovorila Vera Buonomo iz državnega vodstva sindikata UIL. Slovenska govornica Jadranka Blažina se je ustavila pri dostojanstvu, ki presega meje filozofskih razprav: »Odraža se v delu in rokah tistih, ki delajo, živi v domovih tistih, ki čakajo na pogodbo, zrcali se v pogledih tistih, ki kljub svojemu trudu ostajajo brez priznanja svoje vrednosti.«