Coop: vseh upravičencev je 12.000

V pičlih štirih dopoldnevih je uslužbenka za pleksi steklom sprejela več kot 160 kolkovanih vlog prav tolikih posojilodajalcev nekdanjih Delavskih zadrug iz Trsta in Istre. Interesentov, ki so se na Borznem trgu zglasili le zato, da bi pridobili potrebne informacije, pa je bilo veliko več. Vseh upravičencev je namreč okrog 12.000.

Od ponedeljka, 15. novembra, je na podlagi novega deželnega zakona mogoče vložiti prošnjo za delno povračilo izgube, ki so jo člani zadruge utrpeli ob njenem stečaju pred dobrimi šestimi leti. Urad v pritličju tržaške Trgovinske zbornice je v četrtek navsezgodaj, v spremstvu predsednika zbornice Antonia Paolettija, obiskala deželna odbornica za finance Barbara Zilli. Spomnila je, da deželni zakon predvideva pomoč za člane nekdanjih tržaških Delavskih zadrug (Cooperative operaie) in karnijskih Cooperative Carniche. Dežela bo v prvem primeru krila deset odstotkov vložene vsote, zanjo pa lahko v prvi fazi (vloge sprejemajo do 15. februarja 2022) zaprosijo le posojilodajalci, ki so avgusta lani imeli stalno bivališče na deželnem ozemlju. Na naše vprašanje, ali ni zakonsko določilo diskriminatorno do tistih varčevalcev, ki so v teh letih zapustili FJK, je odbornica zagotovila, da bodo v drugi fazi tudi oni lahko zaprosili za deželno podporo.