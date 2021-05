Costa Luminosa priplula v Trst

V Trst je danes zjutraj priplula Costa Luminosa, prva ladja za križarjenje po večmesečni odsotnosti zaradi pandemije. V nedeljo bo proti Grčiji odpeljala tisoč potnikov. Potovanje bo potekalo ob strogih varnostnih ukrepih proti covidu-19, ki predvidevajo testiranje potnikov pred prihodom na krov in tudi med vožnjo. Vkrcali se bodo v nedeljo zjutraj, popoldne bo ladja odplula proti Bariju, od koder bo nadaljevala svojo pot do grških otokov Krf in Mikonos pred nadaljnjim povratkom v Italijo. Območje okoli Pomorske postaje je od včeraj ograjeno.