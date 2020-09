Črni ogljik onesnažuje zrak in okolje

Precejšen del zdravju škodljivih delcev PM10 predstavlja črni ogljik. Ta je za ogljikovim dioksidom drugi najpomembnejši povzročitelj segrevanja ozračja. O tem, kako bi lahko omejili koncentracijo črnega ogljika v središčih mest, je na Esofu včeraj v videopovezavi govoril fizik Griša Močnik z Inštituta Jožefa Stefana, ki je večkrat poudaril, da je koristna sleherna upočasnitev globalnega segrevanja.

Na predavanju z naslovom Kako pametna so lahko mesta je znanstvenik postregel s celo vrsto nasvetov. Uvodoma je razložil, kaj je črni ogljik. To je tisti del saj, ki ga vidimo: črni oblaki, ki prihajajo iz dimnikov ali iz starega dizelskega avtomobila. »Emisije črnega ogljika so že od nekdaj povezane z zgorevanjem ogljičnih goriv. Odkar ljudje kurimo, emitiramo črni ogljik. Drugih virov črnega ogljika ni,« je poudaril slovenski predavatelj, ki je izpostavil tudi povezavo med črnim ogljikom in zdravjem.

Kaj lahko naredi ozaveščen človek, da bi bilo teh škodljivih delcev v zraku čim manj?