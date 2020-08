Čupa srečno prispela v Nabrežino

Sv. Rok res varuje zaupano mu Nabrežino. Kljub grozečim oblakom, ki so obetali nevihto, je krajanom vreme v petek prizaneslo in tako se je s prevozom čupe od Babčeve domačije do Kulturnega doma Igo Gruden začelo praznovanje ob godu domačega vaškega in občinskega zavetnika sv. Roka. Čupo, ki so jo izdelali iz debla, ki ga je hranil krajevni jus, so ob zvokih harmonike prepeljali pred kulturni dom, kjer so prisotne nagovorili predsednik ŠD Sokol Pavel Vidoni, devinsko-nabrežinska županja Daniela Pallotta in občinski ter deželni svetnik Igor Gabrovec, predsednik Zadružne kraške banke Adriano Kovačič, predsednik domačega Jusa Nabresina Gemainde Igor Zadnik in predsednik Razvojnega društva Merišče iz Merč Ivan Žiberna, ki ima velike zasluge za to, da se je obudila tradicija prevoza čupe. Blagoslov je podelil domači župnijski upravitelj Karlo Bolčina, občinska svetnica, pristojna za kulturo, Annalisa D’Errico, pa je ob tej priložnosti podelila priznanji za kulturno delovanje, ki sta šli v roke Nadje Doljak in Fabiole Faidiga. Zatem so v prostorih kulturnega doma odprli razstavo umetniških del nabrežinskega rojaka, duhovnika, nogometaša in slikarja Viktorja Godniča, kjer sta prisotne nagovorila umetnica Nadja Doljak in zgodovinar Ivan Vogrič.