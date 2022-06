Čupin sedež pogumno raste

V Sesljanu je bilo v ponedeljek ob 13.30 pasje vroče. Uteho pred pripeko smo poiskali pod borovci, ki rastejo na območju nekdanjega vhoda v kopališče Castelreggio, kjer si danes urejajo svoj sedež sesljanska pomorska društva – Jadralni klub Čupa, Diporto nautico in Sistiana 89. Tam sta nas pričakala predsednica JK Čupa Nada Čok in direktor gradbenega podjetja Suoni Srl Ivan Zidaric, da bi nam predstavila, kako potekajo dela.

»Z gradnjo smo se lotili lani, prve dni novembra, še pred tem pa smo poskrbeli za potrebne rušitve in izkope,« je poudaril Zidaric, ki sledi poteku del. Objekt rase, je dodala Čokova in pojasnila, da bo v pritličnih prostorih, ki so skorajda nared, urejeno večje, 80 kvadratnih metrov veliko odprto skladišče za gumenjake in motorje. »Vsaj tako nam jih ne bodo kradli – navadno smo bili ob enega na zimo, kar pomeni najmanj 7 tisoč evrov škode. Pod streho pa se tudi kvarili ne bodo,« je namignila. Ob skladišču bo prostor za slačilnice in kopalnice ter za manjšo kuhinjo. V prvem nadstropju, do katerega se bo mogoče povzpeti po zunanjem stopnišču, bo urejena večja, 60 kvadratnih metrov velika večnamenska dvorana, z ravno tako veliko teraso ter manjša urad in stranišče.

Čupa bo lahko koristila tudi veliko dvorišče pred sedežem, ki ga delno prekrivajo borovci. »Ravno pravšnje je za prirejanje raznoraznih dogodkov, predstav ali predstavitev,« je dodala in namignila, da bodo ob robu dvorišča svoje mesto našli čolni in podobna oprema.»Če bo vse steklo kot po načrtih, bo sedež konec leta nared,« je potrdil. Da mora tako tudi biti, je v isti sapi dodala Čokova, saj obhaja klub prihodnje leto pomemben okrogli jubilej. »50-letnico delovanja bo Čupa proslavila slovesno v novih prostorih.«