Čustva v črno belem

V palači Gopčević (Ul. Rossini št. 4) bo še do nedelje v sklopu festivala Science in the City na ogled fotografska razstava Inside Aut, posvečena avtizmu, ustvarjalnosti in emocijam. Med 10. in 17. uro bo obiskovalec na muzejskih stenah spoznaval srečo, žalost, presenečenje, strah ali jezo, ki spremljajo vsakega izmed nas vsak dan in nas ob vsakem koraku opredeljujejo v našem najglobljem bitju, nam pripovedujejo, razkrivajo oziroma hkrati omogočajo vsem okoli nas, da prepoznajo naše izraze. Čustva so namreč močno sredstvo socialne komunikacije, če smo jih sposobni zaznati in prepoznati v drugem. To je bil tudi izziv, ki je spodbudil projekt o čustvih in njihovem izražanju pri osebah z avtističnimi motnjami. Črno bele fotografije je posnel Arnon Debernardi.

Ob razstavi je poskrbljeno za nekaj srečanj. Danes bo ob 17. uri beseda tekla o komunikacijskih težavah avtističnih otrok.