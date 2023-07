Čustveno v novo sezono

Bogata, raznolika in vseobsegajoča sezona se obeta v gledališču Miela: Eclettiche emozioni (Eklektične emocije) je naslov, pod katerim zadruga Bonawentura (upraviteljica gledališča) združuje prireditve od septembra dalje, saj je eklekticizem v sodobnem času hitrosti in sprememb nujen, pomembno pa je tudi, da na sodobnost gledamo skozi duhovite in obenem čustvene gledališke prizore. Gledališki navdušenci bodo lahko iz sporeda gledališke sezone 2023-2024 izbrskali najrazličnejše nize in prireditve. Te so umetniški vodja Massimo Navone, predsednik Enzo D’Antona in organizacijski direktor zadruge Bonawentura Francesco De Luca včeraj predstavili pred odrom gledališča Miela, ki je ravnokar postalo prvo "dementia friendly" oziroma dementnim prijazno gledališče v deželi. Besedo so večkrat predali sodelujočim avtorjem, medtem ko je občinska odbornica za gledališča Serena Tonel pohvalila Mielo in ostala gledališča za živahno kulturno sceno, ki zaznamuje Trst.

Sezono bo 5. septembra odprla predstava Eretica, ki zajema razstavo, srečanje z občinstvom, delavnico in gledališki nastop. Nastopila bo vizualna umetnica in performerka Francesca Martinelli, cilj predstave je dialog med delom že priznanega umetnika in novejšo umetnostjo, pa tudi med umetnico in občinstvom," je pojasnil Marco Puntin, umetniški vodja niza vizualne umetnosti, v sklopu katerega bo tudi v prihodnji sezoni na ogled niz predstav Storie nell’arte (Zgodbe v umetnosti) o življenjih Luigija (Lojzeta) Spazzapana, Adolfa Loosa in drugih ustvarjalcev.

Posebna datuma sta 9. in 10. december, ko bo v Trstu s predstavo La lettera (Pismo) prvič gostoval Paolo Nani, mojster fizičnega gledališča na mednarodni ravni. V sklopu niza Tasselli di memoria (Drobci spomina) bodo 30. in 31. januarja uprizorili monolog, ki ga je napisal Marko Sosič, Il silenzio dei campi in fiore (Tišina cvetočih polj). Pokojni tržaški pisatelj in režiser je bil med sodelavci Miele.