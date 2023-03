Cvetlični sejem zasijal v barvah

Tudi letošnji začetek pomladi bo v Trstu uvedla razstava Trst v cvetju, ki tradicionalno poteka v Drevoredu XX. septembra. Spomladansko cvetlično razstavo, ki jo bogatijo še čebulice, so odprli danes, trajala pa bo do 26. marca. Botra letošnje izdaje je 96-letna nona Marina, ki se je udeležila današnjega odprtja. Da so Tržačani cvetlični sejem sprejeli za svojega, so pokazali že danes, ko so se med stojnicami sprehajale nepregledne množice ljudi.

Stojnice so se šibile pod težo zelenja in sadik. Prvi kupci so kupovali okrasno in balkonsko cvetje, lončnice, trajnice, sadike zelenjave, aromatične rastline, agrume in drugo. Razstavljavci iz različnih krajev Furlanije - Julijske krajine in tudi od drugod letos ponujajo kar nekaj cvetličnih novosti. Med temi je tudi Craspedia globosa, okrasna rastlina, ki je zelo cenjena za proizvodnjo čudovitih cvetov, ki spominjajo na žogice za golf.