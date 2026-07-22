Skupnostni zdravstveni domovi med pričakovanji in zaskrbljenostjo občanov

Kaj bodo skupnostni zdravstveni domovi prinesli občanom? Ali bo osebni zdravnik ostal osrednja točka zaupanja? Kdo bo odgovoren za bolnika, ko bo potreboval pomoč več različnih strokovnjakov? In predvsem - ali ljudje sploh vedo, kaj nove strukture prinašajo v praksi? S temi vprašanji se je začelo prvo javno srečanje o skupnostnih domovih v Trstu, ki je bilo namenjeno ne le predstavitvi novega modela teritorialnega zdravstva, ampak predvsem poslušanju prebivalcev, njihovih dvomov in predlogov.

Iz občinstva predvsem kritike

Na srečanju v gledališču Basaglia v parku bivše umobolnice pri Sv. Ivanu so sodelovali predstavniki zdravstvenega podjetja Asugi, zdravstvenih okrožij, zdravstvenih poklicev, socialne službe Občine Trst ter predstavniki sindikatov in tretjega sektorja. Iz občinstva pa so prišle predvsem kritike. Poslušalci so opozorili, da številni prebivalci še vedno ne poznajo dovolj dobro, kaj skupnostni dom sploh je, katere storitve ponuja in kako do njega dostopati. Po njihovem mnenju bo poleg organizacijskih sprememb nujno tudi boljše obveščanje ljudi, saj noben nov sistem ne more delovati, če ga uporabniki ne poznajo.

Predstavniki Asugija so pojasnili, da skupnostni domovi ne pomenijo ukinitve obstoječih storitev, ampak njihovo povezovanje. Zdravstveno okrožje in družinski zdravniki ostajajo temelj teritorialnega zdravstva, skupnostni domovi pa postajajo prostor, kjer se srečujejo zdravstvene in socialne službe. Z njimi želijo tudi razbremeniti urgence, so poudarili na včerajšnjem srečanju.

V Trstu in okolici so skupnostni domovi že pripravljeni za delovanje. Nekateri so vzpostavljeni fizično, drugi pa že zagotavljajo posamezne storitve, ki se bodo postopoma širile. Trenutno so pripravljeni oziroma v različnih fazah delovanja skupnostni domovi na območju Glavne bolnišnice in na območju svetoivanskega parka, v Miljah in Nabrežini. Prihodnje leto je predvidena vzpostavitev skupnostnega doma v Valmauri. Povedali so tudi, da želijo s skupnostnimi domovi izboljšati dostopnost storitev ter povezovati različne strokovnjake okoli potreb posameznika. Poseben poudarek bo namenjen kroničnim bolnikom, starejšim in ljudem z več zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo stalno spremljanje in sodelovanje več strok.