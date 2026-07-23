Novo vodstvo bodo imenovali septembra

Čeprav je bilo na dnevnem redu včerajšnjega zasedanja skupščine Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) več pomembnih kadrovskih odločitev, med njimi izvolitev novega predsednika oziroma predsednice in podpredsednika ter imenovanje koordinatorjev prenovljenih stalnih odborov, se je seja končala brez teh sklepov. Člani skupščine so potrdili nove predstavnike, ki sta jih imenovali Mestna občina Nova Gorica in Občina Šempeter-Vrtojba, ter sestavo petih prenovljenih stalnih odborov. Izvolitev novega vodstva in imenovanje koordinatorjev stalnih odborov pa so preložili na posebno sejo, ki bo v sredo, 9. septembra.

Goriški člani nespremenjeni

»Nič hudega. Odločitev smo enostavno prenesli, da bi pridobili na času,« je ob robu srečanja pojasnil goriški župan Rodolfo Ziberna. Po dveh mandatih, v katerih je skupščini predsedoval Paolo Petiziol, naj bi včeraj imenovali tudi njegovega naslednika. Po načelu rotacije naj bi predsedniško funkcijo tokrat prevzel slovenski predstavnik, podpredsedniško mesto, ki v zadnjem mandatu sicer ni bilo zasedeno, pa eden od goriških članov skupščine. Na predlog županov pa so se člani zaradi precejšnje prenove sestave skupščine dogovorili, da bodo o novem predsedniku in podpredsedniku odločali na posebni seji septembra. Novim članom želijo namreč omogočiti dovolj časa za medsebojno razpravo in usklajevanje.

Novogoriško občino bodo v skupščini v naslednjih štirih letih zastopali Anton Komel, Vesna Humar, Martina Murovec, Andrej Šušmelj in Matevž Vidmar, šempetrsko-vrtojbensko pa Vlasta Mozetič in Ivo Podberšič. Mandati članov, ki jih je imenovala Občina Gorica, ostajajo nespremenjeni in se bodo iztekli junija 2028.

Po novem pet stalnih odborov

Skupščina je potrdila tudi sestavo petih prenovljenih stalnih odborov. Reorganizacijo je sprejela že aprila, ko je sedem dosedanjih odborov združila v pet širših tematskih področij, s čimer je želela njihovo delovanje bolje uskladiti s strateškimi prioritetami čezmejnega območja in okrepiti njihovo operativno učinkovitost. Vsak odbor praviloma sestavlja devet članov, ki jih glede na zastopanost imenujejo tri občine ustanoviteljice, pri njihovem delu pa sodelujejo tudi zunanji strokovni sodelavci in predstavniki občinskih uprav. Prenovljeni odbori naj bi omogočali bolj povezano obravnavo razvojnih vprašanj ter večjo usklajenost med strateškim načrtovanjem, pripravo projektov in dejavnostmi EZTS GO. Koordinatorji stalnih odborov bodo prav tako izbrani septembra, in sicer izmed članov skupščine.

V odboru za promet in trajnostno mobilnost bodo Občino Gorica zastopali Francesco Del Sordi, Alessandro Puhali, Mattia Demetrio Winkler in Eleonora Anut; Mestno občino Nova Gorica Nataša Rijavec, Dušan Bremec in Matjaž Marušič; Občino Šempeter-Vrtojba pa Boštjan Mavrič.

V odboru za energijo, urbanizem in okolje bodo Občino Gorica zastopali Chiara Gatta, Claudio Meninno, Livio Semolič in Vittoria Cavalcante Alfano; Mestno občino Nova Gorica Erik Lasič, Maja Šinigoj in Andrej Pelicon; Občino Šempeter-Vrtojba pa Blanka Šuler.

V odboru za zdravje, šport in dobro počutje bodo Občino Gorica zastopali Silvana Romano, Roberta Chersevani, Riccardo Lucis in Giulio Antonini; Mestno občino Nova Gorica Marinka Sasida, Petra Kokoravec in Dimitrij Klančič; Občino Šempeter-Vrtojba pa Dunja Savnik Winkler.

V odboru za izobraževanje, usposabljanje, univerzo in kulturo bodo Občino Gorica zastopali Fabrizio Oreti, Andrea Pappalardo, Vanni Feresin in Bruno Pascoli; Mestno občino Nova Gorica Marinka Saksida, Saša Dobrićić in Nina Vrabec; Občino Šempeter-Vrtojba pa Barbara Miklavčič Velikonja.

V odboru za gospodarstvo in turizem bodo Občino Gorica zastopali Luca Cagliari, Ariano Medeot, Gianluca Madriz in Martin Figelj; Mestno občino Nova Gorica Martina Remec Pečenko, Erika Lojk in Brigita Habjan Štolfa; Občino Šempeter-Vrtojba pa Primož Černic.