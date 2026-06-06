Da ne bi povozil slepega moškega, izgubil nadzor nad motorjem in podrl tri osebe

Da bi se izognil trčenju v slepega moškega, ki je na Korzu Saba bil na cestišču, je danes ob 17.48 mlad motorist nenadno spreminjal smer, pri čemer se je dotaknil pločnika in je izgubil nadzor nad motorjem. Trčil je v tri osebe, ki so se sprehajale na pločniku. Vse tri so reševalci službe 118 prepeljali v bolnišnico. Ena od teh je 3-letna deklica, ki je bila z mamo. Po prvih vesteh kaže, da se odrasli osebi nista huje poškodovali, o zdravstvenem stanju deklice pa ni informacij.

Slepi moški je, kot kaže, izgubil orientacijo in se je nehote znašel na cesti. Eden od mimoidočih mu je priskočil na pomoč in ga je nameraval pospremiti na varno, toda je ravno v tistem hipu pripeljal motor, ki je bil vpleten v nesrečo.