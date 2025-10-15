Da ne bo območje Burla nova betonska Magdalena

Nekoliko prezgodaj, pa vendar. Tržaški mestni svetnik iz skupine Zdaj Trst Riccardo Laterza je na današnjem zasedanju šestega svetniškega odbora, pristojnega za urbanizem in okolje, orisal aprilsko glasovalno pobudo o usodi območja, kjer deluje danes pediatrična bolnišnica Burlo Garofolo. Dežela FJK namerava preseliti vse dejavnosti iz Istrske ulice v novo bolnišnično središče, ki bo nastalo na Katinari. Prezgodaj, ker se še nič ni premaknilo, pa vendar v času, da se ne pripeti podobno kot pri Sv. Mariji Magdaleni, kjer je javno območje po prodaji zasebnikom dočakalo urbanistično preobrazbo z velikim supermarketom, spremembo prometnega režima in morjem betona, je spomnil.

»V prostorskem načrtu je območje Burla opredeljeno kot urbanistično, komercialno, upravno in nastanitveno, se pravi, da se bodo tu lahko izvajale upravne, poslovne, trgovske storitve, gradili pa parkirišča, garažne hiše in stanovanjski objekti do največ 50 odstotkov skupnega obsega. Tako kot pri Magdaleni, kar ne bi odgovarjalo potrebam krajanov,« je povedal in dodal, da zdravstveni inštitut Burlo Garofolo še ni razkril projektov za prihodnost.

Občina naj se torej loti pogovorov z vodstvom bolnišnice in sprejme varianto prostorskega načrta, da ne tvegamo nove Magdalene, je sklenil Laterza. Odbornik za urbanizem Michele Babuder je opozoril na projekt Scintille, ki ga občina razvija s podporo Dežele FJK in je spodbudil soočanje s krajani o njihovih potrebah. »Menim, da bomo prej dočakali varianto prostorskega načrta kot selitev na Katinaro, tako da bomo ohranili zelene površine in ustvarili nove, brez dodatnega betona, ter spodbujali kulturne dejavnosti, seveda če ne bo lastništvo predvidelo spet novih zdravstvenih storitev, ki bodo imele prioriteto,« je pojasnil.