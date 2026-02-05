S prodajo mamil so si mesečno prislužili do sedemdeset tisoč evrov

V stanovanju v Ulici Canova, v samem središču mesta, nedaleč od Trga Garibaldi in Stare mitnice, je skupina razpečevalcev sprejemala na desetine kupcev in si na mesec prislužila od 60 do 70 tisoč evrov s prodajo prepovedanih substanc. Nezakonite posle je odkrila tržaška policija, ki je aretirala sedem ljudi, 19 jih je ovadila, desetim pa pripisala omejevalne ukrepe ter tako zaključila kompleksno operacijo Drug House (Hiša droge).

Policija je preiskavo vodila od septembra. Štiri mesece je dnevno spremljala dogajanje ob stanovanju, v katerem je skupina tujih državljanov iz Pakistana in Afganistana sprejemala svoje stranke. Večina kriminalcev je tam tudi stanovala. Dom so si tako spremenili v pravo prodajalno droge, saj so kupce sprejemali kar pred vrati na podestu. Te naj bi sicer najprej potrkale na vrata, pričakale razpečevalca, naročile in plačale zaželeno količino droge. Po nekajminutnem čakanju so razpečevalci postregli z naročilom.