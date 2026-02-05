Mladi prestopniki za seboj pustili pravo malo orožarno

Pištola s slepimi naboji, kuhinjski nož, mesarica, kovinska palica. Pa lesen drog, okovan z žeblji. Skupina približno petdesetih mladih prestopnikov je v soboto zvečer na Trgu Perugino za seboj pustila pravo malo orožarno.

Mladeniči so zvečer tam uprizorili zabavo na prostem, moški na motornem kolesu je s strašilno pištolo nekajkrat ustrelil v zrak. Za povrh so nepridipravi začeli groziti karabinjerjema s poveljstva v Rocolu, ki sta na trg prišla, potem ko so ju na pomoč poklicali razdraženi stanovalci. Komaj polnoletni strelec je izkoristil nered in se potuhnil v neznano. Med begom pa je izgubil osebni dokument, ki so ga našli karabinjerji in prestopnika ovadili.

V italijanščini jim pravijo »maranza«, v Sloveniji so to gaserji. Pripadniki mladinske subkulture z belo obutvijo, belimi nogavicami in torbico za čez ramo. Ravno skupina gaserjev, tujih mladeničev in Tržačanov, naj bi se v soboto zvečer dobila na Trgu Perugino. Iz zvočnikov je nabijala glasna glasba, prisotni naj bi po poročanju tržaške lokalne televizije Tele4 tudi vihteli rezila.

Ko sta prispela na prizorišče, sta karabinjerja naletela na množico približno 50 živahnih mladeničev.