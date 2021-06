Današnji podjetniki so inovatorji

Dijaki četrtega in petega letnika Tehniškega zavoda Žige Zoisa ter četrtošolci Humanističnega in družbeno-ekonomskega liceja Antona Martina Slomška iz Trsta so 31. maja v Prosvetnem domu na Opčinah sledili prvemu od dveh srečanj (drugo bo 8. junija) v okviru delavnice, namenjene mladim za promocijo podjetništva Postanem podjetnik. Delavnica spada v projekt Sissi2.0, ki ga s financiranjem Dežele Furlanije - Julijske krajine prireja socialna zadruga Ad Formandum in v okviru katerega bodo dijaki spoznavali osnovne veščine in metodologijo podjetništva, zlasti inovativnega podjetništva z ustanavljanjem t.i. zagonskih podjetij, ki so osnovana na oblikovalskem pristopu, vitkem načrtovanju, praktičnem testiranju in stalnem odnosu do odzivov tržišča.

Opensko delavnico, na kateri je bil govor o pojmih podjetnika in podjetništva, značilnostih podjetništva, rešitvah problemov ter podjetniških idejah in testiranju le-teh, je vodila strokovnjakinja na področju razvijanja človeškega potenciala Damiana Kralj, ki je opozorila, da današnji podjetniki inovirajo oz. ponudijo nekaj novega in ker ker je stvari, ki se jih še ne pozna, teže prodajati, je komunikacija pomembna. Voditeljica, ki je predstavila tudi nekatere svetovno znane podjetnike in podjetnice, se je v nadaljevanju z dijaki pogovorila oz. jih vprašala, kako si oni zamišljajo podjetje oz. kaj želijo odnesti od srečanja, spodbudila jih je tudi, naj izpovedo svoje strahove in bojazni, da ne bi pri posredovanju svojih zamisli izpadli kot neumni. Vendar, opozarja Damiana Kralj, nobeno vprašanje ni neumno in vsa so legitimna, pomembni sta točnost in iskrenost. Slišati je bilo tudi vprašanja o tehnikah prepričevanja oz. kako razumeti, ali je podjetniška ideja dobra ali ne, pa tudi, da so potrebni feeling, pogum, izmenjava informacij in ambient.