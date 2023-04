Danes o Paternuju, jutri o Marku Sosiču

V prostorih Zadružne kraške banke Trst Gorica na Opčinah bodo potekali še jutri 32. Primorski slovenistični dnevi, ki jih posvečajo literarnemu zgodovinarju Borisu Paternuju in pisatelju Marku Sosiču. Posvet je pripravilo Slavistično društvo (SD) Trst - Gorica - Videm v sodelovanju s SD Koper in SD Nova Gorica. Danes so se poglobili v življenje in delo Paternuja, jutri pa bodo spregovorili o Sosiču.

Predsednica tržaškega društva Vilma Purič je izpostavila pomen obeh tržaških ustvarjalcev. »Oba sta mesto v zalivu vključila v svoje delo. Za Marka Sosiča je bil Trst večkrat dogajalni prostor njegovih del, Boris Paternu pa je obravnaval in raziskal delo več tržaških avtorjev,« je poudarila.

Paternu je tržaški literaturi pripisal izjemno zmogljivost, razvoj slovenskega jezika pa je dvakrat povezal s Trstom: prvič s Trubarjem in drugič s Kosovelom. Vilma Purič je spregovorila tudi o Sosičevih jezikovnih izbirah. »Svoboda njegova jezika se začne že z iskanjem izvirne in samosvoje govorice,« je prepričana predsednica tržaškega društva. Moč jezika pa je tržaški pisatelj vezal tudi na zunanje dejavnike, njegov jezik zaobjema odtise psiholoških in socialnih procesov, je še dejala.

Slovenisti se bodo v prostorih ZKB Trst Gorica zbrali tudi jturi (sobota) ob 9. uri. Jutrišnje srečanje bo posvečeno življenju in delu Marka Sosiča. O njem bodo spregovorili Alojzija Zupan Sosič, Vanesa Matajc, Marija Pirjevec, Igor Škamperle, Marija Kostnapfel, Vilma Purič, Loredana Umek, Majda Artač, Dušan Jelinčič, Vladka Tucovič, Marija Brecelj, Primož Sturman in Andraž Gombač. Tudi jutri bo na ogled razstava knjižnih del Borisa Paternuja in Marka Sosiča, ki jo je za to priložnost pripravila Narodna in študijska knjižnica. Posvet so podprli ZKB Trst Gorica, Slovenska prosveta in Zveza slovenskih kulturnih društev.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.